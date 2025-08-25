Prefeitura promove aula de SOS FIT em alusão ao Agosto Lilás A Prefeitura de Sorriso realiza nesta segunda-feira (25), às 18h, uma aula de dança especial do Projeto SOS FIT, na Praça dos Jacarandás...

A Prefeitura de Sorriso realiza nesta segunda-feira (25), às 18h, uma aula de dança especial do Projeto SOS FIT, na Praça dos Jacarandás, no bairro Jardim Primavera. A ação integra a programação do Agosto Lilás, mês de conscientização e combate à violência contra a mulher.

