Prefeitura promove café da manhã para garis e reivindicações são ouvidas

Em um momento de diálogo e descontração, a Prefeitura de Cuiabá promoveu, neste sábado (17), um café da manhã alusivo ao Dia do Gari, comemorado em 16 de maio. Na ocasião, o coletor Victor Kewys apontou a falta de reconhecimento em relação ao trabalho dos profissionais da limpeza urbana. Segundo ele, muitos moradores desrespeitam a função, colocando o lixo de forma inadequada, com sacos pesados e objetos cortantes, além de tratarem os trabalhadores com descaso e, por vezes, até com xingamentos.

