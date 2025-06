Prefeitura promove capacitação sobre atendimento em casos de infarto

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou no sábado (28) e domingo (29) uma capacitação voltada ao atendimento de urgência em casos de infarto agudo do miocárdio. O treinamento ocorreu no auditório da UNIC Pantanal e foi direcionado a diretores clínicos, coordenadores de saúde, responsáveis técnicos de enfermagem, médicos e enfermeiros que atuam na Rede de Atenção às Urgências e Emergências do município.

