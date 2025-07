Prefeitura promove conscientização sobre a causa animal durante a 57ª Expoagro

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Diretoria de Bem-Estar Animal, está promovendo uma ação educativa voltada à causa animal durante a 57ª edição da Expoagro. A atividade ocorre no Parque de Exposições Jonas Pinheiro, no espaço da administração municipal, em conjunto com a Secretaria Municipal de Agricultura e Trabalho. As ações acontecem diariamente, das 17h às 20h30, e seguem até o encerramento do evento.

