Prefeitura promove “Dia da Beleza” para servidoras em homenagem ao Dia Internacional da Mulher Evento inédito, realizado por meio do projeto “VG + Ação”, ofereceu serviços gratuitos de estética e valorização às mulheres das secretarias... Momento MT|Do R7 07/03/2025 - 21h25 (Atualizado em 07/03/2025 - 21h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Evento inédito, realizado por meio do projeto “VG + Ação”, ofereceu serviços gratuitos de estética e valorização às mulheres das secretarias de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana e Viação e Obras. A prefeitura de Várzea Grande proporcionou um dia especial para as servidoras das secretarias de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana e Viação e Obras. O “Dia da Beleza com VG + Ação”, liderado pela prefeita Flávia Moretti (PL), foi realizado em alusão ao Dia Internacional da Mulher e ofereceu serviços gratuitos de estética e bem-estar, marcando um momento de reconhecimento e valorização das mulheres que atuam na administração pública.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa!

Leia Mais em Momento MT:

Confira serviços e locais do mutirão da saúde da mulher em Várzea Grande

FICCO/Ilhéus cumpre mandando de prisão contra foragido da Justiça

Iniciativa da Bancada Feminina mostra orçamento real destinado às mulheres