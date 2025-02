Prefeitura promove Semana de Enquadramento e Regularização do MEI O evento oferece atendimento especializado com serviços de regularização de débitos, atualização cadastral e orientação sobre formalização... Momento MT|Do R7 28/01/2025 - 19h27 (Atualizado em 28/01/2025 - 19h27 ) twitter

O evento oferece atendimento especializado com serviços de regularização de débitos, atualização cadastral e orientação sobre formalização. A secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo de Várzea Grande está realizando a ‘Semana de Enquadramento e Regularização do MEI’, que segue até sexta-feira (31), na sede da Pasta, localizada no Várzea Grande Shopping, das 10h às 18h30.

Não perca a chance de regularizar sua situação e aproveitar os benefícios de ser um microempreendedor! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

