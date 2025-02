Prefeitura propicia funcionamento de Residência Médica na UFR

Momento MT |Do R7

A saúde pública de Rondonópolis ganha a partir de agora um novo reforço profissional. A Prefeitura de Rondonópolis será parceira da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) no Programa de Residência Médica em Medicina da Família e Comunidade. O projeto de lei do Poder Executivo que permite essa parceria entre as partes foi aprovado por unanimidade nesta sexta-feira (31) na Câmara Municipal.

