Prefeitura prorroga inscrições para desfile do Sete de Setembro Uma festa contagiante com a participação em massa da população. Assim, a Secretaria Adjunta de Cultura e Juventude prevê a comemoração...

Uma festa contagiante com a participação em massa da população. Assim, a Secretaria Adjunta de Cultura e Juventude prevê a comemoração da Independência do Brasil, que tem como ponto alto o desfile do Sete de Setembro. E, para que toda a população possa fazer sua homenagem cívica, a Pasta ampliou o prazo de inscrição – que segue até a próxima sexta-feira (22) – para aqueles que desejem desfilar, mas ainda não tenham conseguido preencher o formulário.

