Prefeitura publica nomeação de Igor da Cunha como secretário de Educação
Momento MT|Do R7
01/08/2025 - 18h38

A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), agradeceu a colaboração de Cleiton e deu as boas-vindas ao novo secretário. Foi publicada no Jornal Oficial dos Municípios, nesta sexta-feira (01), a nomeação de Igor da Cunha Gomes da Silva, como novo Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Ele ocupa o cargo, após a exoneração – a pedido – do ex-secretário, Cleiton Marino Santana, também publicada na edição de hoje.

Para mais detalhes sobre essa importante mudança na gestão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

