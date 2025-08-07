Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Prefeitura publica retificação dos classificados para a final do Cantarte 2025

A Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, publicou, nesta quinta-feira (07), a Retificação do...

Momento MT

Momento MT|Do R7

A Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, publicou, nesta quinta-feira (07), a Retificação do Resultado dos Candidatos Classificados para a Final do Cantarte – 4ª Edição. O ajuste foi realizado para garantir a correção e transparência do processo seletivo, mantendo o compromisso com os participantes e com o regulamento do festival.

Para mais detalhes e a lista completa dos classificados, consulte no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.