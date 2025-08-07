Prefeitura publica retificação dos classificados para a final do Cantarte 2025
A Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, publicou, nesta quinta-feira (07), a Retificação do Resultado dos Candidatos Classificados para a Final do Cantarte – 4ª Edição. O ajuste foi realizado para garantir a correção e transparência do processo seletivo, mantendo o compromisso com os participantes e com o regulamento do festival. Leia Mais em Momento MT:
