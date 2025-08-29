Prefeitura quita mais uma folha salarial antes da virada do mês
Moretti frisa a importância e o reflexo dessa obrigação no giro da economia local. “O salário dos trabalhadores é fundamental para...
A Prefeitura de Várzea Grande pagou, nesta sexta-feira (29), de forma antecipada, o salário dos servidores municipais referente ao mês de outubro. A prefeita Flávia Moretti destaca que é um compromisso da gestão manter o pagamento dos servidores dentro do mês trabalhado.
