Prefeitura reafirma compromisso com políticas públicas para PCDs e paratletas no Arraiá da Inclusão Foram oferecidos comidas típicas, doces, sucos e refrigerantes – tudo gratuitamente – aos alunos, paratletas e seus familiares, além... Momento MT|Do R7 28/07/2025 - 14h38 (Atualizado em 28/07/2025 - 14h38 )

Foram oferecidos comidas típicas, doces, sucos e refrigerantes – tudo gratuitamente – aos alunos, paratletas e seus familiares, além de muita descontração. O Ginásio Fiotão foi palco de uma celebração inédita: o 1° Arraiá da Inclusão. Com apoio da Prefeitura de Várzea Grande, o Município reafirmou o compromisso com as políticas públicas voltadas para Pessoas com Deficiência (PCDs) e paratletas, são ações contínuas e que estão sendo priorizadas a partir de agora.

