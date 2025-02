Prefeitura reafirma compromisso pela solução e dialoga com manifestantes Protesto foi totalmente pacífico e durante a conversa com representante do Município, ficou acordada a criação de uma comissão de moradores... Momento MT|Do R7 13/02/2025 - 22h06 (Atualizado em 13/02/2025 - 22h06 ) twitter

Protesto foi totalmente pacífico e durante a conversa com representante do Município, ficou acordada a criação de uma comissão de moradores e vereadores para uma nova reunião no DAE, que deve ocorrer na segunda-feira, 17. Na tarde desta quinta-feira (13), moradores de diversos bairros de Várzea Grande realizaram uma manifestação em frente à prefeitura, cobrando soluções para a crise hídrica que afeta o Município. O protesto, pacífico, foi recebido de forma respeitosa pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo, Samir Bosso Katumata, que representou a prefeita Flávia Moretti (PL), atualmente em Brasília buscando recursos para solucionar o problema de abastecimento de água.

Saiba mais sobre as ações da prefeitura e a resposta aos manifestantes consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

