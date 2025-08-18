Prefeitura realiza audiência da 2ª Consulta Pública do PPA 2026-2029 em Lucas do Rio Verde
A Prefeitura de Lucas do Rio Verde convida a população para a audiência pública da 2ª Consulta Pública do Plano Plurianual (PPA) 2026...
A Prefeitura de Lucas do Rio Verde convida a população para a audiência pública da 2ª Consulta Pública do Plano Plurianual (PPA) 2026–2029, além da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA) 2026. O objetivo é ouvir a sociedade sobre suas necessidades e prioridades para os próximos anos, fortalecendo a participação cidadã na construção de políticas públicas. Leia Mais em Momento MT:
A Prefeitura de Lucas do Rio Verde convida a população para a audiência pública da 2ª Consulta Pública do Plano Plurianual (PPA) 2026–2029, além da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA) 2026. O objetivo é ouvir a sociedade sobre suas necessidades e prioridades para os próximos anos, fortalecendo a participação cidadã na construção de políticas públicas.Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre como participar e contribuir com o futuro da sua cidade!
Leia Mais em Momento MT: