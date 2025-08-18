Prefeitura realiza audiência da 2 Consulta Pública do PPA 2026/2029 em Lucas do Rio Verde A Prefeitura de Lucas do Rio Verde convida a população para a audiência pública da 2ª Consulta Pública do Plano Plurianual (PPA) 2026...

A Prefeitura de Lucas do Rio Verde convida a população para a audiência pública da 2ª Consulta Pública do Plano Plurianual (PPA) 2026–2029, além da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA) 2026. O objetivo é ouvir a sociedade sobre suas necessidades e prioridades para os próximos anos, fortalecendo a participação cidadã na construção de políticas públicas.

