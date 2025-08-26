Prefeitura realiza eleição do Conselho Municipal de Esporte e Lazer A Prefeitura de Rondonópolis, por meio da Secretaria Adjunta de Esporte e Lazer, realizou nesta segunda-feira (25), no auditório do...

A Prefeitura de Rondonópolis, por meio da Secretaria Adjunta de Esporte e Lazer, realizou nesta segunda-feira (25), no auditório do Paço Municipal, a eleição dos novos membros do Conselho Municipal de Esporte e Lazer (CMEL) para o biênio 2025-2027. O processo segue as diretrizes da Lei Municipal nº 10.588/2019 e suas alterações pela Lei nº 14.214/2025.

