Prefeitura realiza eleição do Conselho Municipal de Esporte e Lazer
A Prefeitura de Rondonópolis, por meio da Secretaria Adjunta de Esporte e Lazer, realizou nesta segunda-feira (25), no auditório do Paço Municipal, a eleição dos novos membros do Conselho Municipal de Esporte e Lazer (CMEL) para o biênio 2025-2027. O processo segue as diretrizes da Lei Municipal nº 10.588/2019 e suas alterações pela Lei nº 14.214/2025.
