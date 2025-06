Prefeitura realiza escuta ativa com artistas e OSCs para definir aplicação de recursos da PNAB

Momento MT |Do R7

A Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo realizará, nos dias 17 e 18 de junho, uma escuta ativa com os artistas locais para ouvir sugestões e ideias que contribuirão na elaboração do Plano Anual de Aplicação de Recursos (PAAR), da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB).

