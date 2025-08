Prefeitura realiza Feira da Agricultura com morango do amor e artesanatos Hoje é dia de Feira da Agricultura Familiar na Praça da República. São esperados mais de 50 expositores com uma variedade de produtos...

Hoje é dia de Feira da Agricultura Familiar na Praça da República. São esperados mais de 50 expositores com uma variedade de produtos que o público já conhece e prestigia. Estarão disponíveis muitos produtos frescos, aromas (temperos e chás), comidas típicas e a novidade do momento: o morango do amor, além de vários outros doces e artesanatos. A programação realizada pela Secretaria Municipal de Agricultura e Trabalho, em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano começa oficialmente a partir das 10h e vai até as 19h.

