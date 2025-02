Momento MT |Do R7

Prefeitura realiza feira de adoção com 19 animais; veja fotos No domingo (26), a diretoria de Bem-Estar Animal dará início ao campeonato de adoção “Bem-Estar Animal x Abandono de Animais. Em clima...

No domingo (26), a diretoria de Bem-Estar Animal dará início ao campeonato de adoção “Bem-Estar Animal x Abandono de Animais. Em clima de brincadeira, mas liderando um assunto muito sério, na data será realizada a primeira feira de adoção do ano e da atual gestão. A programação acontecerá na tradicional Feira do Porto, das 8h às 12h.

Não perca a chance de fazer a diferença na vida de um animal! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: