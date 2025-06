Prefeitura realiza Festival Paralímpico Loterias Caixa neste sábado

A Prefeitura de Cuiabá realiza neste sábado (13), por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, o Festival Paralímpico Loterias Caixa, um dos maiores eventos de inclusão social por meio do esporte do país. A programação acontece das 8h às 12h, no Complexo Poliesportivo Dom Aquino, com acesso gratuito e aberto ao público e à imprensa.

