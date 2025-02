Prefeitura realiza limpeza de bocas de lobo no Jardim dos Estados Serviços previnem alagamentos no período de chuvas e evitam acúmulo de lixo e focos de mosquitos A prefeitura de Várzea Grande, por... Momento MT|Do R7 24/02/2025 - 18h27 (Atualizado em 24/02/2025 - 18h27 ) twitter

Serviços previnem alagamentos no período de chuvas e evitam acúmulo de lixo e focos de mosquitos A prefeitura de Várzea Grande, por meio da secretaria municipal de Viação, Obras e Urbanismo, realizou a limpeza de bocas de lobo na Rua Angico, no bairro Jardim dos Estados. A ação foi em resposta a demanda vinda dos moradores, que alertaram sobre a necessidade do serviço para evitar acúmulo de lixo e prevenir entupimentos durante o período chuvoso.

