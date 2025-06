Prefeitura realiza limpeza do rio Cuiabá com alunos da rede municipal Antes da ação na prática, os estudantes receberam informações sobre a importância da preservação ambiental, do descarte ideal de lixo... Momento MT|Do R7 06/06/2025 - 20h36 (Atualizado em 06/06/2025 - 20h36 ) twitter

Antes da ação na prática, os estudantes receberam informações sobre a importância da preservação ambiental, do descarte ideal de lixo, da reciclagem, da economia de recursos hídricos, intensificando a Educação Ambiental feira em sala de aula. A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e em parceria com a Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) ‘Doutor João Ponce de Arruda’, realizou nesta sexta-feira (6) a limpeza das margens do rio Cuiabá com a coleta de resíduos, no distrito da Passagem da Conceição. A ação faz parte da campanha da Semana do Meio Ambiente.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e saiba mais sobre essa importante ação de preservação ambiental!

