Prefeitura realiza mutirão de cardiologia, ginecologia, ultrassonografia e saúde da mulher neste sábado (02)

A Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Saúde, realiza neste sábado (02), mutirão de consultas de especialidades médicas, exames e palestras sobre a garantia dos direitos da mulher, com ênfase no combate à violência doméstica. Os atendimentos serão realizados ao longo do dia em duas unidades diferentes. No Centro de Especialidades Médicas (CEM), localizado na avenida das Itaúbas, nº 3.202, Centro de Sinop, serão realizados atendimentos de consultas com cardiologista e execução de exames de ultrassonografia. A unidade começará os atendimentos às 6h e seguirá até às 17h.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre este importante mutirão de saúde!

Leia Mais em Momento MT: