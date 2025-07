Prefeitura realiza mutirão de vacinação no Nico Baracat, amanhã (26) A Prefeitura de Sinop realiza mutirão especial de vacinação, amanhã, sábado (26), no conjunto habitacional Residencial Nico Baracat...

A Prefeitura de Sinop realiza mutirão especial de vacinação, amanhã, sábado (26), no conjunto habitacional Residencial Nico Baracat, para atender a demanda de atualização do cartão de vacinas de toda população. A ação ocorrerá das 8h às 15h30, com a disponibilização de todos os imunizantes do Plano Nacional de Imunização, exceto a vacina contra dengue.

