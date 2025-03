Prefeitura realiza operação tapa-buraco na rodovia Mário Andreazza O serviço abrange toda a extensão da via: desde o Trevo do Lagarto até a ponte sobre o rio Cuiabá, em ambos os sentidos A Prefeitura... Momento MT|Do R7 27/03/2025 - 17h27 (Atualizado em 27/03/2025 - 17h27 ) twitter

O serviço abrange toda a extensão da via: desde o Trevo do Lagarto até a ponte sobre o rio Cuiabá, em ambos os sentidos. A Prefeitura Municipal de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Viação, Obras e Urbanismo, está realizando uma grande operação de tapa-buraco na rodovia Mário Andreazza, uma das principais vias da cidade. O serviço, que abrange toda a extensão da via vai do Trevo do Lagarto até a ponte sobre o rio Cuiabá – em ambos os sentidos – tem como objetivo garantir mais segurança e conforto aos motoristas, motociclistas e pedestres que trafegam pelo local.

Para mais detalhes sobre essa importante ação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

