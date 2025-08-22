Prefeitura realiza patrolamento em 14 pontos da capital nesta sexta
A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, intensificou nesta sexta-feira (22) os serviços de patrolamento viário em 14 pontos da capital. A ação visa melhorar as condições de trafegabilidade em estradas vicinais urbanas e rurais, beneficiando diretamente milhares de motoristas e moradores das regiões contempladas.Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações!
