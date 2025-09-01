Prefeitura realiza patrolamento em bairros de Várzea Grande Durante o mês de agosto, as ações da Secretaria de Viação e Obras beneficiaram os bairros Canelas, Jardim Paula III e Jardim Alá, garantindo... Momento MT|Do R7 01/09/2025 - 14h38 (Atualizado em 01/09/2025 - 14h38 ) twitter

Durante o mês de agosto, as ações da Secretaria de Viação e Obras beneficiaram os bairros Canelas, Jardim Paula III e Jardim Alá, garantindo melhores condições de tráfego e mobilidade. Durante o mês de agosto, a Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Viação e Obras, intensificou os trabalhos de patrolamento em ruas de bairros que ainda não contam com pavimentação asfáltica. Os serviços foram executados com equipes e equipamentos próprios da Secretaria.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as melhorias na sua cidade!

