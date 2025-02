Prefeitura realiza primeira Feira da Agricultura Familiar em 2025

Momento MT |Do R7

Prefeitura de Cuiabá, através da Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico (Smated), promoverá na próxima segunda-feira (10) a tradicional Feira da Agricultura Familiar, Produtiva e Solidária, sendo esta a primeira de 2025. O evento contará com a participação de cerca de 40 expositores de Cuiabá e da Baixada Cuiabana, que estarão presentes na Praça Alencastro, no centro de Cuiabá, oferecendo uma ampla variedade de produtos diretamente do campo.

