Prefeitura realiza primeira grande limpeza e beneficia mais de sete bairros
Ação da Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana leva serviços de roçagem, iluminação, sinalização viária e manutenção para...
Ação da Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana leva serviços de roçagem, iluminação, sinalização viária e manutenção para uma das regiões mais movimentadas e históricas da cidade
Ação da Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana leva serviços de roçagem, iluminação, sinalização viária e manutenção para uma das regiões mais movimentadas e históricas da cidade
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as ações realizadas pela Prefeitura de Várzea Grande!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as ações realizadas pela Prefeitura de Várzea Grande!
Leia Mais em Momento MT:
Leia Mais em Momento MT: