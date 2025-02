Prefeitura realiza recadastramento do passe estudantil a partir de segunda-feira, dia 17 Os trabalhos ocorrerão de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30, e no sábado (22), das 7h30 às 11h. Quem já fez o processo, via... Momento MT|Do R7 14/02/2025 - 18h26 (Atualizado em 14/02/2025 - 18h26 ) twitter

Os trabalhos ocorrerão de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30, e no sábado (22), das 7h30 às 11h. Quem já fez o processo, via MTU, não precisa comparecer. A prefeitura de Várzea Grande, por meio das secretarias de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, e em parceria com a Associação Mato-grossense dos Transportadores Urbanos (MTU), realizará, a partir de segunda-feira (17), o recadastramento dos estudantes que dependem do transporte coletivo da cidade e utilizam o passe estudantil. O serviço será realizado no Ginásio Fiotão, localizado ao lado do Terminal Rodoviário André Maggi.

