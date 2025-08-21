Prefeitura realiza reparo emergencial na rua Pau Brasil O problema foi causado pela erosão. Serviços estão sendo realizados e a previsão é de conclusão na sexta-feira. Tráfego ainda não está... Momento MT|Do R7 20/08/2025 - 21h39 (Atualizado em 20/08/2025 - 21h39 ) twitter

Momento MT

O problema foi causado pela erosão. Serviços estão sendo realizados e a previsão é de conclusão na sexta-feira. Tráfego ainda não está liberado devido à complexidade dos trabalhos de recuperação do asfalto. A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Viação e Obras, iniciou hoje (20), um serviço emergencial de recuperação na rua Pau Brasil, esquina com a rua Comendador Santos, no bairro jardim Alá. O local registrou a abertura de um buraco de grandes proporções, que comprometia a passagem de veículos e representava risco aos moradores. O tráfego ainda não está liberado e só deve ser retomado após a conclusão dos trabalhos, prevista para a próxima sexta-feira.

