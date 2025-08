Prefeitura realiza sábado (09) mutirão itinerante da saúde em Sinop No sábado (09), a Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Saúde, realiza um mutirão para ofertar à população cinco serviços... Momento MT|Do R7 06/08/2025 - 16h38 (Atualizado em 06/08/2025 - 16h38 ) twitter

No sábado (09), a Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Saúde, realiza um mutirão para ofertar à população cinco serviços públicos. O evento ocorrerá no Supermercado Atacado Machado Super Center, das 8h às 15h30. Alunos do curso de medicina da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), campus Sinop, estarão prestando auxílio nos atendimentos. Uma equipe do setor de imunização da rede frio da Secretaria de Saúde de Sinop estará aplicando vacinas dos imunizantes inclusos no Plano Nacional de Imunização, exceto o imunizante contra a Dengue, para atualização do cartão de vacinas. Pesagem do Bolsa Família também será feito. Uma equipe formada por alunos de medicina da UFMT fará atendimentos de aferição da pressão arterial, teste de glicemia capilar e de tipagem sanguínea. Todos os atendimentos são gratuitos. Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre este importante evento de saúde! Leia Mais em Momento MT: PF prende homem em flagrante na 14ª fase da Operação Anjos da Guarda

