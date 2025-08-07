Logo R7.com
Prefeitura realiza serviços urbanos em diversos bairros nesta sexta-feira, dia 8

Momento MT|Do R7

Serviços que serão realizados durante todo o dia: limpeza urbana, poda de árvores, manutenção na sinalização de trânsito e em semáforos, instalação de quebra-molas, troca de lâmpadas e outras ações de zeladoria. A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, divulga a programação das ações urbanas para esta sexta-feira, 8 de agosto.

