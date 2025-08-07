Prefeitura realiza serviços urbanos em diversos bairros nesta sexta-feira, dia 8
Serviços que serão realizados durante todo o dia: limpeza urbana, poda de árvores, manutenção na sinalização de trânsito e em semáforos...
Serviços que serão realizados durante todo o dia: limpeza urbana, poda de árvores, manutenção na sinalização de trânsito e em semáforos, instalação de quebra-molas, troca de lâmpadas e outras ações de zeladoria. A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, divulga a programação das ações urbanas para esta sexta-feira, 8 de agosto.
Serviços que serão realizados durante todo o dia: limpeza urbana, poda de árvores, manutenção na sinalização de trânsito e em semáforos, instalação de quebra-molas, troca de lâmpadas e outras ações de zeladoria. A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, divulga a programação das ações urbanas para esta sexta-feira, 8 de agosto.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as ações realizadas!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as ações realizadas!
Leia Mais em Momento MT:
Leia Mais em Momento MT: