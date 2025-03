Momento MT |Do R7

Prefeitura realiza terceiro repasse do auxílio emergencial de famílias afetadas pelas chuvas A vice-prefeita e secretária de Assistência Social, Direitos Humanos e Inclusão, Vânia Rosa, oficializou o pagamento do benefício de...

A vice-prefeita e secretária de Assistência Social, Direitos Humanos e Inclusão, Vânia Rosa, oficializou o pagamento do benefício de R$ 1 mil para mais 70 famílias em situação de vulnerabilidade. Na sexta-feira (14), foi assinado a terceira remessa do auxílio emergencial destinado às famílias afetadas pelas fortes chuvas que atingiram a capital.

Saiba mais sobre as ações da prefeitura e como elas estão ajudando as famílias afetadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: