Prefeitura realiza workshop sobre saúde ocular nas escolas de Cuiabá

A primeira-dama e vereadora de Cuiabá, Samantha Iris, participa na noite desta segunda-feira (22), a partir das 19h, do 1º Workshop sobre Saúde Ocular para Gestores Escolares. O evento será realizado no Centro de Formação da Escola Cuiabana e é voltado para profissionais da rede pública municipal de ensino. A iniciativa marca o início da Semana da Conscientização sobre as Doenças Oculares, instituída por lei de autoria da própria parlamentar.

