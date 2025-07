Prefeitura realizou levantamento social de famílias na “Prainha” para atender determinação do Ministério Público A Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria de Assistência Social em parceria com a Secretaria de Segurança Pública,... Momento MT|Do R7 11/07/2025 - 14h38 (Atualizado em 11/07/2025 - 14h38 ) twitter

A Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria de Assistência Social em parceria com a Secretaria de Segurança Pública, realizou, ao logo dessa semana, um importante levantamento social junto às famílias que vivem na região conhecida como “Prainha”. A ação atendeu a uma determinação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no âmbito da Ação Civil Pública Cível nº 1004211-75.2022.8.11.0045, e teve como objetivo conhecer, de forma detalhada, a realidade das pessoas que residem na localidade.

