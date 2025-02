Prefeitura recebe área da Empaer e escritório técnico para fortalecer agricultura familiar Essas conquistas fazem parte do esforço da gestão municipal para ampliar as oportunidades e melhorar a infraestrutura voltada à agricultura... Momento MT|Do R7 04/02/2025 - 17h27 (Atualizado em 04/02/2025 - 17h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Essas conquistas fazem parte do esforço da gestão municipal para ampliar as oportunidades e melhorar a infraestrutura voltada à agricultura familiar Várzea Grande alcançou duas importantes conquistas em parcerias com o governo do Estado para fortalecer a agricultura familiar no município. Em reunião realizada na semana passada, o secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável, Ricardo Costa Amorim, recebeu representantes da Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer) para consolidar as iniciativas. As ações haviam sido definidas previamente em encontro realizado no dia 8 de janeiro, quando a prefeita Flávia Moretti (PL) visitou a sede da Empresa no Centro Político e Administrativo, em Cuiabá.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades sobre a agricultura familiar em Várzea Grande!

Leia Mais em Momento MT:

Unidade móvel do MT Hemocentro realizará coletas de sangue em frente à SES

Fiscalização interdita boxes inativos e notifica permissionários

Polícia Civil prende em flagrante suspeito de vender contas para aplicação de golpes