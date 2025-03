Prefeitura recebe comissão e ouve demandas das pessoas com deficiência Uma reunião deverá ser agendada para que a atual gestão possa apresentar respostas, concretizando ações que façam realmente, e para... Momento MT|Do R7 18/03/2025 - 21h05 (Atualizado em 18/03/2025 - 21h05 ) twitter

Uma reunião deverá ser agendada para que a atual gestão possa apresentar respostas, concretizando ações que façam realmente, e para melhor, diferença na rotina desse público A Prefeitura de Várzea Grande recebeu, nesta terça-feira (18), uma comissão formada por pessoas com deficiência e seus familiares que vieram fazer reivindicações acerca de melhorias no atendimento do serviço público, que segundo eles perdeu a qualidade desde outubro do ano passado.

