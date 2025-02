Prefeitura recebe moradores para alinhar ações da primeira edição do Mutirão VG Além dos serviços da prefeitura, o Marajoara receberá feira de artesanatos, feira gastronômica e diversas apresentações culturais A... Momento MT|Do R7 21/02/2025 - 15h07 (Atualizado em 21/02/2025 - 15h07 ) twitter

A prefeitura de Várzea Grande recebeu comitiva dos moradores do bairro Marajoara para alinhar ações de trabalho para a realização da primeira edição do programa Mutirão VG no dia 27 de fevereiro, a partir das 7h. A reunião foi realizada no gabinete do secretário de Assuntos Estratégicos, Carlos Alberto de Araújo, no final da tarde de ontem (20).

