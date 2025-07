Prefeitura recupera conservadoras e restabelece rotina de vacinação Com isso, todas as unidades básicas de saúde do Município voltaram a contar com seus equipamentos em pleno funcionamento, garantindo... Momento MT|Do R7 30/07/2025 - 12h38 (Atualizado em 30/07/2025 - 12h38 ) twitter

Com isso, todas as unidades básicas de saúde do Município voltaram a contar com seus equipamentos em pleno funcionamento, garantindo o armazenamento seguro e adequado dos imunizantes. A saúde de Várzea Grande dá mais um passo importante na reestruturação da rede municipal com a conclusão do conserto de 20 conservadoras de vacinas. A atual gestão recebeu 13 delas danificadas e outras precisavam de manutenção corretiva.

Saiba mais sobre essa importante conquista para a saúde da população consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

