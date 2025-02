Prefeitura recupera frota do transporte coletivo e amplia atendimento à população Quando a atual gestão do prefeito Claudio Ferreira assumiu a administração municipal, a frota da Autarquia Municipal do Transporte...

Quando a atual gestão do prefeito Claudio Ferreira assumiu a administração municipal, a frota da Autarquia Municipal do Transporte Coletivo (AMTC) estava operando com apenas 22 dos 50 ônibus disponíveis. Esse cenário comprometia o atendimento à população, resultando em alteração nas linhas e falha nos horários. Atualmente, já são 45 ônibus em circulação na cidade.

