Prefeitura reduz folha em 40% e garante pagamento dentro do mês trabalhado
30/01/2025 - 16h27

Esforço financeiro para aliviar ‘herança’, de mais R$ 140 milhões em restos a pagar, está garantindo manutenção dos serviços e quitação mensal do funcionalismo A gestão da prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti e do vice Tião da Zaeli, ambos do PL, alcançou redução histórica de 40% sobre a folha de pagamento do funcionalismo municipal, garantindo o equilíbrio financeiro e a continuidade dos serviços públicos.

Para mais detalhes sobre essa importante conquista, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

