Prefeitura reforça limpeza no Costa Verde e cobra responsabilidade de proprietários de terrenos Mais de 150 toneladas de lixo foram removidas somente na ação de hoje e mais entulhos serão retirados na próxima segunda-feira, dia... Momento MT|Do R7 18/07/2025 - 20h57 (Atualizado em 18/07/2025 - 20h57 )

Momento MT

Mais de 150 toneladas de lixo foram removidas somente na ação de hoje e mais entulhos serão retirados na próxima segunda-feira, dia 21. A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, iniciou mais uma força-tarefa de limpeza no bairro Costa Verde, em uma área crítica próxima à via urbana, nesta sexta-feira (18). Com apoio de seis caminhões, uma retroescavadeira e um veículo da empresa Locar, os trabalhos removeram mais de 150 toneladas de lixo doméstico, entulho, animais mortos e resíduos descartados de forma irregular.

