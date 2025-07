Prefeitura reforça orientações sobre descarte correto de resíduos em Lucas do Rio Verde A Prefeitura de Lucas do Rio Verde segue empenhada em manter a cidade limpa e bem cuidada a partir dos serviços de coleta de resíduos... Momento MT|Do R7 08/07/2025 - 13h38 (Atualizado em 08/07/2025 - 13h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

A Prefeitura de Lucas do Rio Verde segue empenhada em manter a cidade limpa e bem cuidada a partir dos serviços de coleta de resíduos, realizada pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), e da limpeza urbana, realizada pela Secretaria de Infraestrutura e Obras. Para isso, é necessário que todos os cidadãos luverdenses ajam com responsabilidade no momento de descartar os seus resíduos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as orientações!

Leia Mais em Momento MT:

Comissões debatem rotas de integração sul-americana com ministra do Planejamento

Procon, Águas de Sorriso e Ager fiscalizam rede de esgoto

Várzea Grande divulga tema central da VII Conferência Municipal da Cidade