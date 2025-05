Prefeitura reforça prazo e orienta comerciantes sobre realocação para o Shopping Orla A Prefeitura de Cuiabá iniciou na quarta-feira (14) uma nova fase do Programa Ambulantes em Ordem, com foco na realocação de comerciantes...

A Prefeitura de Cuiabá iniciou na quarta-feira (14) uma nova fase do Programa Ambulantes em Ordem, com foco na realocação de comerciantes informais das calçadas da região central, especialmente da Rua 13 de Junho. Segundo a secretária de Ordem Pública, Juliana Chiquito Palhares, a etapa começou com a Notificação Pública nº 2, que determina o prazo até 5 de junho para a desocupação voluntária desses espaços. Também foram distribuídos informativos destacando as vantagens da realocação para pontos de venda no Shopping Orla, onde os ambulantes contarão com apoio e orientação para formalizar seu negócio.

Para mais detalhes sobre essa importante iniciativa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

