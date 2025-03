Momento MT |Do R7

Prefeitura registra descarte irregular dez dias após retirar 340 toneladas de lixo em bolsão A Prefeitura de Cuiabá registrou descarte irregular de lixo, em um bolsão no bairro Santa Terezinha, 10 dias após retirar 70 caminhões...

A Prefeitura de Cuiabá registrou descarte irregular de lixo, em um bolsão no bairro Santa Terezinha, 10 dias após retirar 70 caminhões com 340 toneladas de detritos do local. A limpeza é feita pela Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb), mas a reincidência preocupa o Executivo Municipal.

