Momento MT |Do R7

Prefeitura remove 450 toneladas de detritos do Córrego do Gambá A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas, realizou a remoção de aproximadamente 450 toneladas de...

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas, realizou a remoção de aproximadamente 450 toneladas de detritos do Córrego do Gambá, localizado na região da Beira Rio. A operação de desassoreamento foi intensificada após os alagamentos registrados devido às fortes chuvas dos últimos dias, e o material contaminado está sendo descartado de forma ambientalmente correta no aterro sanitário.

Para mais detalhes sobre essa importante ação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: