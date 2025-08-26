Prefeitura renova termo de fomento com a ONG Cirinho Sorrindo O prefeito Alei Fernandes assinou nesta terça-feira, 26 de agosto, o termo de fomento com a Organização Não Governamental Cirinho Sorrindo...

O prefeito Alei Fernandes assinou nesta terça-feira, 26 de agosto, o termo de fomento com a Organização Não Governamental Cirinho Sorrindo de Combate ao Câncer. De acordo com o termo serão repassados R$ 443.400,00. O valor será usado no atendimento das necessidades de conservação da estrutura física do espaço e na prestação dos serviços.

