Prefeitura renova termo de fomento com a ONG Cirinho Sorrindo

O prefeito Alei Fernandes assinou nesta terça-feira, 26 de agosto, o termo de fomento com a Organização Não Governamental Cirinho Sorrindo...

Momento MT

Momento MT

O prefeito Alei Fernandes assinou nesta terça-feira, 26 de agosto, o termo de fomento com a Organização Não Governamental Cirinho Sorrindo de Combate ao Câncer. De acordo com o termo serão repassados R$ 443.400,00. O valor será usado no atendimento das necessidades de conservação da estrutura física do espaço e na prestação dos serviços.

