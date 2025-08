Prefeitura restabelece acesso à água para 180 famílias da Comunidade Poço de Mel

Momento MT |Do R7

A Prefeitura de Rondonópolis, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Sinfra), realizou a restauração do poço artesiano da Comunidade Poço de Mel, localizada na zona rural do município, às margens da MT-171, entre a Gleba Rio Vermelho e a Comunidade do Miau. A ação beneficiou aproximadamente 180 famílias que ficaram cerca de 35 dias sem abastecimento de água.

