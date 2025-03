Momento MT |Do R7

Prefeitura retifica edital da Mostra de Dança 2025 A Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, retificou nesta quarta-feira (26) o Edital nº 01/2025...

A Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, retificou nesta quarta-feira (26) o Edital nº 01/2025 do regulamento da Mostra de Dança 2025. No capítulo 3 das categorias, ao mencionar a categoria infantil, constou idade permitida dos 4 a 11 anos, quando deveria ser dos 4 a 12 anos.

